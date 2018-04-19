У Британії хочуть заборонити пластикові соломинки і мішалки

Британський уряд планує заборонити продаж пластикових соломинок, мішалок та вушних паличок, щоб захистити ріки та океани від забруднення.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Sky News.

Цей крок також допоможе британському уряду реалізувати свій 25-річний план з ліквідації пластикових відходів.

Цього року урядом заплановані консультації щодо пластикових продуктів, продаж яких буде заборонений. Чиновники разом із представниками промисловості спільно працюватимуть над розробкою альтернативи.

На зустрічі лідерів держав Співдружності глава британського уряду Тереза Мей скористалась нагодою, щоб закликати інші держави приєднатися до боротьби із забрудненням пластиком.

"Пластикові відходи є однією з найсерйозніших екологічних проблем світу, тому захист морського середовища відіграє центральну роль на порядку денному нашої зустрічі", - зазначила Мей.

Щороку у смітник потрапляють 8,5 мільярдів пластикових соломинок, які стають частиною 150 мільйонів тонн пластикового забруднення океанів.

Мільйон птахів і понад 100 тисяч морських ссавців щороку помирають від споживання забрудненої пластиком їжі та контактів із пластиковими відходами.