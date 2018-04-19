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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У Киргизстані уряд відправили у відставку

19 квітня, 2018 - 16:31
Фото Reuters

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку уряду після прийнятого парламентом вотуму недовіри кабінету Сапара Ісакова. Про це повідомляє DW із посиланням на прес-службу президента.

"Президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков сьогодні, 19 квітня, підписав указ "Про відставку уряду Киргизької Республіки", - йдеться в заяві прес-служби.

Раніше цього дня парламент висловив недовіру уряду прем'єр-міністра Сапара Ісакова. На підтримку відповідної ініціативи проголосував 101 депутат, п'ять депутатів висловилися проти.

В коаліції парламентської більшості назвали рішення про висловлення недовіри уряду політичним.

Уряд на чолі з Сапаром Ісаковим був призначений в кінці серпня 2017 року. У вівторок, 17 квітня, парламентська опозиція визнала щорічний звіт уряду незадовільним.

Джерело: Deutsche-Welle

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