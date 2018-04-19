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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У Луганській області припинили водопостачання

19 квітня, 2018 - 21:26
Фото pogliad.ua

У Луганській області не змогли відновити водопостачання населенню на непідконтрольних територіях.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) у Twitter.

"Водопостачання населенню НКТ Луганської обл. Петровським водоводом припинене з 17.04. через порив не відновлено. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на НКТ. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається", - йдеться у повідомленні.

Джерело: День

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