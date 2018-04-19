У Луганській області припинили водопостачання

У Луганській області не змогли відновити водопостачання населенню на непідконтрольних територіях.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МТОТ) у Twitter.

"Водопостачання населенню НКТ Луганської обл. Петровським водоводом припинене з 17.04. через порив не відновлено. Обстеження частини водоводу на контрольованій території показало, що аварія сталася на НКТ. Провести обстеження неконтрольованої частини поки не вдається", - йдеться у повідомленні.