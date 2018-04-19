У Мексиці під час перестрілок загинули 6 поліцейських та 10 злочинців

У Мексиці в південному штаті Герреро під час двох перестрілок загинули 16 людей - 6 поліцейських та 10 підозрюваних. Про це із посиланням на місцеву владу пише AP.

Прес-секретар служби безпеки Роберто Альварес заявив, що перша стрілянина сталася у вівторок, 17 квітня, ввечері, коли на поліцейську колону було скоєно напад. Він сказав, що офіцер був поранений і поліцейські відкрили вогонь у відповідь, убивши 10 підозрюваних з автоматами під час зіткнення, яке тривало 30 хвилин.

За словами Альвареса, другий напад міг бути помстою за перший інцидент, бандити заманили поліцейський конвой на північ від Сіуатанехо та вбили 6 поліцейських.