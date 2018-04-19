Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У МОЗ пояснили, як укласти декларацію з лікарем для дитини

19 квітня, 2018 - 22:06
Фото з архіву "Дня"

Декларацію з лікарем первинної ланки за дитину віком до 14 років укладають батьки. З 14 років дитина може підписувати декларацію з лікарем самостійно.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"За дітей до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Це може зробити один із батьків - присутність усієї родини необов’язкова. Тато або мама мають узяти з собою свої документи (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон. Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з вибраним лікарем вона може самостійно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що педіатр може обслуговувати дітей до 18 років. З 18 років потрібно буде підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом.

У міністерстві наголошують, що виклик додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра входить до переліку послуг, які надаються на первинній ланці. Тож педіатр чи сімейний лікар, який обслуговує дитину, зможе приїхати, якщо це буде потрібно. 

Також у відомстві зазначили, що рішення про те, в одного чи різних фахівців "первинки" буде обслуговуватися родина, громадяни приймають самостійно, втім можна обслуговуватися всією родиною - і дорослі, і діти - у сімейного лікаря.

Джерело: День

Більше новин

За три тижні договори з сімейними лікарями підписали мільйон українців, - Супрун
Ужгородці вийшли на скандинавську прогулянку набережною міста
НАТО розпочинає програму з медичної реабілітації українських військових
Велика Британія для боротьби з ожирінням ввела податок на цукор
На Вінниччині у дитячому садочку отруїлися восьмеро дітей
МОЗ звільнив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 