У МОЗ пояснили, як укласти декларацію з лікарем для дитини

Декларацію з лікарем первинної ланки за дитину віком до 14 років укладають батьки. З 14 років дитина може підписувати декларацію з лікарем самостійно.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"За дітей до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Це може зробити один із батьків - присутність усієї родини необов’язкова. Тато або мама мають узяти з собою свої документи (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон. Якщо дитині вже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з вибраним лікарем вона може самостійно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що педіатр може обслуговувати дітей до 18 років. З 18 років потрібно буде підписати декларацію з сімейним лікарем або терапевтом.

У міністерстві наголошують, що виклик додому сімейного лікаря, терапевта та педіатра входить до переліку послуг, які надаються на первинній ланці. Тож педіатр чи сімейний лікар, який обслуговує дитину, зможе приїхати, якщо це буде потрібно.

Також у відомстві зазначили, що рішення про те, в одного чи різних фахівців "первинки" буде обслуговуватися родина, громадяни приймають самостійно, втім можна обслуговуватися всією родиною - і дорослі, і діти - у сімейного лікаря.