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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

У погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі винна РФ, - Держдеп США

19 квітня, 2018 - 13:05
Фото Reuters

Сполучені Штати Америки засудили обстріл працівників Донецької фільтрувальної станції та закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованого Донбасу. Відповідну заяву опубліковано на сайті Держдепу США.

"Сполучені Штати засуджують обстріл цивільних працівників Донецької фільтраційної станції в Україні, в результаті якого п'ятеро осіб отримали поранення", - йдеться в заяві.

Станція припинила роботу, а це, в свою чергу, ставить під загрозу водопостачання майже 350 тисяч людей по обидві сторони від лінії зіткнення, зазначили в Держдепі. Окрім того, США засудили обстріли ЛЕП біля насосних станцій на Донеччині, які ставлять під загрозу водопостачання понад 3 млн осіб.

У зв'язку із цим Держдеп США закликав військові формування під керівництвом РФ та Збройні сили України відвести сили з району фільтрувальної станції.

"Департамент користується цією нагодою, щоб повторити свій заклик до Росії вивести свої війська із Східної України й повністю виконати свої зобов'язання за мінськими угодами. Оскільки вона спровокувала конфлікт і продовжує озброювати, навчати і брати участь в боях на Донбасі, Росія несе відповідальність за погіршення гуманітарної ситуації на сході України", - додали в Держдепі.

Нагадаємо, 17 квітня бойовики обстріляли автобус з співробітниками Донецької фільтрувальної станції, в результаті чого постраждали п'ятеро працівників.

 

Джерело: День

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