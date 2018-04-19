У погіршенні гуманітарної ситуації на Донбасі винна РФ, - Держдеп США

Сполучені Штати Америки засудили обстріл працівників Донецької фільтрувальної станції та закликали Російську Федерацію вивести війська з окупованого Донбасу. Відповідну заяву опубліковано на сайті Держдепу США.

"Сполучені Штати засуджують обстріл цивільних працівників Донецької фільтраційної станції в Україні, в результаті якого п'ятеро осіб отримали поранення", - йдеться в заяві.

Станція припинила роботу, а це, в свою чергу, ставить під загрозу водопостачання майже 350 тисяч людей по обидві сторони від лінії зіткнення, зазначили в Держдепі. Окрім того, США засудили обстріли ЛЕП біля насосних станцій на Донеччині, які ставлять під загрозу водопостачання понад 3 млн осіб.

У зв'язку із цим Держдеп США закликав військові формування під керівництвом РФ та Збройні сили України відвести сили з району фільтрувальної станції.

"Департамент користується цією нагодою, щоб повторити свій заклик до Росії вивести свої війська із Східної України й повністю виконати свої зобов'язання за мінськими угодами. Оскільки вона спровокувала конфлікт і продовжує озброювати, навчати і брати участь в боях на Донбасі, Росія несе відповідальність за погіршення гуманітарної ситуації на сході України", - додали в Держдепі.

Нагадаємо, 17 квітня бойовики обстріляли автобус з співробітниками Донецької фільтрувальної станції, в результаті чого постраждали п'ятеро працівників.