У Полтаві відкрили меморіальну дошку Вадимові Мирінцю

19 квітня на фасаді Полтавського коледжу харчових технологій відкрили пам'ятну дошку на честь Вадима Мирінця – випускника навчального закладу, солдата Збройних сил України, який загинув під час виконання бойового завдання біля міста Щастя Луганської області. На заході були присутні рідні й друзі Вадима, студенти, викладачі та колишні випускники коледжу, просто небайдужі полтавці, котрі особисто не знали хлопця, але прийшли вшанувати пам’ять загиблого героя.

Вадим Мирінець народився у в селі Дейкалівка Зіньківського району. Після закінчення школи навчався у технікумі харчових технологій, потім була строкова служба у ЗСУ. З початком російської збройної агресії проти України 4 серпня 2014 року був мобілізований, служив мінометником у 92-ій окремій механізованій бригаді. 20 вересня цього ж року загинув від важкого осколкового поранення на блокпосту під час збройного нападу проросійських терористів. Юнакові було всього 25 років, а вдома без єдиного сина залишилися батьки.

Відкрили пам’ятний знак депутат Полтавської міської ради, голова ГО «Асоціація ветеранів та учасників АТО Полтавщини» Вадим Ямщиков та голова студентської ради коледжу Богдана Цись. Після цього присутні поклали квіти і вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв.

Вадим Ямщиков розповів, що ініціатива асоціації ветеранів щодо вшанування пам’яті тих, хто загинув, захищаючи державний суверенітет, – це справа, яка робиться від щирого серця. «Це єдине, що ми можемо зробити, адже загиблих уже не повернеш. Людина помирає двічі: перший раз фізично, а вдруге – тоді, коли її перестають пам’ятати. У коледжі навчаються хлопці, які у майбутньому будуть захищати Україну, тому вони повинні знати про випускників, які ще кілька років тому навчалися у стінах цього закладу, ходили цими ж коридорами, їм давали знання і виховували ці ж викладачі. Я особисто Вадима не знав, але впевнений, що він мужня людина, бо захист Батьківщини – це відважний і сміливий крок, який зробить не кожен», – зазначив голова асоціації ветеранів.

«Вадим був звичайним хлопцем, але на нього завжди можна було розраховувати, він завжди приходив на допомогу. Тож у моїй пам'яті він залишився хорошою людиною. Дуже шкода, що Вадима немає з нами», – згадує про свого одногрупника Роман Гуля.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Вадим Мирінець Указом Президента України від 3 травня 2015 року нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно).

Богдан ПРОСКУРОВ, Полтава