У Санкт-Петербурзі пройшов пікет на підтримку кримських татар

В Санкт-Петербурзі (РФ) у середу, 18 квітня, ввечері, цивільні активісти вийшли на Невський проспект з плакатами на підтримку кримських татар. Пікети проходять у рамках безстрокової акції "Стратегія-18". Про це повідомляє аккаунт "Солідарності Санкт-Петербургу" в Facebook.

"18 квітня 2018 р. в Санкт-Петербурзі пройшли пікети у рамках Стратегії-18 на підтримку кримських татар", - зазначається в повідомленні.

Учасники петербурзьких пікетів нагадали, що після окупації Криму права людини там грубо порушуються, причому більшість політичних переслідувань припадають на кримських татар - це загрози, стеження, незаконні арешти й обшуки, викрадення людей на вулиці або з будинку, контроль за тими, хто відвідує мечеть.

На своїх плакатах активісти вимагали "Припинити терор відносно кримських татар", припинити судові переслідування - дати "свободу затриманим у справі Хізб-ут-Тахрір", засудили вивезення до колонії за межі Криму (м.Курган) засудженого у цій справі Рустема Ваітова. Нагадали про трагічну загибель Веджіє Кашки, що пережила депортацію 1944 року, але загинула від дій російських окупантів 24 листопада 2017 року.

Як зазначає "Укрінформ", серія поодиноких пікетів в самому центрі Петербурга, на Невському проспекті, проходить щомісячно, кожного 18 числа (це число нагадує про депортацію кримських татар 18 травня 1944 року).

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року в Криму пройшли обшуки і затримання активістів. Обшук зі спробою затримання пройшов і у ветерана національного руху кримських татар Веджіє Кашки. Жінці стало погано, і дорогою до лікарні вона померла. Прокуратура Автономної Республіки Крим кваліфікувала смерть Веджіє як умисне вбивство.