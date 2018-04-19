У Сирії затримали підозрюваного у плануванні терактів 11 вересня 2001 року в США

У Сирії курдські військові заарештували громадянина Німеччини сирійського походження, якого підозрюють у плануванні терактів 11 вересня 2001 року в США. Про це пише Al-Arabiya з посиланням на високопоставленого курдського командира, передає "Укрінформ".

"Мохаммад Хайдар Заммар був затриманий курдськими силами безпеки на півночі Сирії, на даний момент його допитують", - заявив він.

За даними телеканалу, Заммара після терактів 11 вересня затримали в Марокко наприкінці 2001 року під час спецоперації ЦРУ і за два тижні передали владі Сирії.

Сирійський суд засудив Заммара до 12 років в'язниці у 2007-му за зв'язки з угрупованням "Брати-мусульмани". Але через чотири роки в Сирії стався конфлікт, в результаті якого багато ув'язнених радикальних ісламістів були звільнені, а потім приєдналися до бойових груп.

Нагадаємо, 11 вересня 2001 року на території США сталася серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда" за допомогою пілотованих літаків. В результаті жахливого нападу загинуло 2 996 осіб, більше 6 тисяч людей отримали поранення.

Таким чином теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв. Інфраструктура США зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.