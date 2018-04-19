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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Україна за допомоги НАТО посилить Сили спецоперацій

19 квітня, 2018 - 20:52
Фото nato-pa.int

Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилить Сили спеціальних операцій.

Про це написав начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко за підсумками засідання Військового комітету НАТО в Україні на своїй сторінці у Facebook.

За словами начальника Генштабу, виїзне засідання Військового комітету НАТО в Україні свідчить про спільне виконання таких важливих стратегічних завдань як: колективна безпека, реагування на кризи, проекція стабільності шляхом поглиблення співробітництва.

“Збройні Сили України відчувають підтримку партнерів з НАТО в питаннях досягнення сумісності та посилення оперативних спроможностей. Ми спільно з партнерами покращимо підготовку військ, розвинемо сержантський корпус і посилимо Сили спеціальних операцій на основі отриманого бойового досвіду”, - наголосив він.

Джерело: День

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