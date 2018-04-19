Україна за допомоги НАТО посилить Сили спецоперацій

Збройні сили України завдяки досвіду НАТО посилить Сили спеціальних операцій.

Про це написав начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко за підсумками засідання Військового комітету НАТО в Україні на своїй сторінці у Facebook.

За словами начальника Генштабу, виїзне засідання Військового комітету НАТО в Україні свідчить про спільне виконання таких важливих стратегічних завдань як: колективна безпека, реагування на кризи, проекція стабільності шляхом поглиблення співробітництва.

“Збройні Сили України відчувають підтримку партнерів з НАТО в питаннях досягнення сумісності та посилення оперативних спроможностей. Ми спільно з партнерами покращимо підготовку військ, розвинемо сержантський корпус і посилимо Сили спеціальних операцій на основі отриманого бойового досвіду”, - наголосив він.