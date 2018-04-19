Українця Петренка включили до Залу слави світового фігурного катання

Український олімпійський чемпіон 1992 року Віктор Петренко потрапив до Залу слави світового фігурного катання (Колорадо-Спрингс, США) за великі заслуги та вклад у розвиток цього виду спорту. Про це йдеться в офіційному релізі організації, передає "РБК-Україна".

У повідомленні відзначаються досягнення українського фігуриста, який виборов також бронзову нагороду Ігор 1988 року, тричі був призером чемпіонатів світу.

Як нагадує Українська федерація фігурного катання на ковзанах, після завершення спортивної кар’єри спортсмен став тренером і виховав чимало талановитих фігуристів.

48-річний Віктор Петренко є першим українцем у списку найвидатніших, на думку експертів зазначеної інституції, фігуристів, тренерів, суддів та інших осіб, які мають унікальні заслуги перед фігурним катанням.

У поточному році до цього переліку, який ведеться з 1976 року, крім Віктора Петренка, увійшли також олімпійські чемпіони Сідзука Аракава (2006), спортивна пара Олена Валова/Олег Васильєв (1984) та призери Ігор 1976 і 1988 танцювальний дует Ірина Моїсеєва/Андрій Міненков. Крім того, до Залу слави включено китайського тренера Яо Бінь та канадського хореографа Сандру Безіч.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко (45-2, 41 KO) став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали боксерської слави.