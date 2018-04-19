Українську ГТС оцінили у майже ₴328 млрд

НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" на рівні 327,921 млрд грн. Про це йдеться у рішенні НАК "Нафтогаз України", що є одноосібним акціонером "Укртрансгаз", оприлюдненому заступником керівника департаменту з енергоефективності НАК Олексієм Хабатюком у Facebook.

"Затвердити ринкову (справедливу) вартість основних засобів товариства в сумі - 327 921 504 624 (триста двадцять сім мільярдів дев'ятсот двадцять один мільйон п'ятсот чотири тисячі шістсот двадцять чотири) гривні станом на 31.12.17, що визначена у звіті з визначення справедливої вартості основних засобів товариства", - йдеться в рішенні Нафтогазу.

Зазначена сума включає 12,327 млрд грн активів, що нині перебувають на непідконтрольній Україні території.

Оцінка здійснена компанією "Ернст енд Янг" згідно з договором.

"ТЮВ майже вгадала. Тільки з валютою помилилась", - прокоментував документ Хабатюк.