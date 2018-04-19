Нації творяться перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу.
В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

Українську ГТС оцінили у майже ₴328 млрд

19 квітня, 2018 - 13:42
Фото Reuters

НАК "Нафтогаз України" затвердив ринкову вартість основних засобів ПАТ "Укртрансгаз" на рівні 327,921 млрд грн. Про це йдеться у рішенні НАК "Нафтогаз України", що є одноосібним акціонером "Укртрансгаз", оприлюдненому заступником керівника департаменту з енергоефективності НАК Олексієм Хабатюком у Facebook.

"Затвердити ринкову (справедливу) вартість основних засобів товариства в сумі - 327 921 504 624 (триста двадцять сім мільярдів дев'ятсот двадцять один мільйон п'ятсот чотири тисячі шістсот двадцять чотири) гривні станом на 31.12.17, що визначена у звіті з визначення справедливої вартості основних засобів товариства", - йдеться в рішенні Нафтогазу.

Зазначена сума включає 12,327 млрд грн активів, що нині перебувають на непідконтрольній Україні території.

Оцінка здійснена компанією "Ернст енд Янг" згідно з договором.

"ТЮВ майже вгадала. Тільки з валютою помилилась", - прокоментував документ Хабатюк.

Джерело: День

Більше новин

ВРУ зрівняла розмір разових виплат для українських та іноземних військових
Україна витісняє Росію на оборонному ринку Індії
Рева заявив, що близько 40% української економіки досі знаходяться у тіні
Іран відмовився від долара у міжнародних розрахунках
Кабмін виділив додаткових 500 млн гривень на кіно
Мінфін презентував законопроект про захист прав покупців в інтернет-магазинах

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 