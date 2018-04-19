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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

"Укрзалізниця" у травні підвищить ціни на квитки

19 квітня, 2018 - 16:10
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Після травневих свят може набути чинності наказ Мінінфраструктури про підвищення на 12% тарифів на залізничні пасажирські перевезення "Укрзалізниці"

Про це повідомляє УНІАН.

"Ми пройшли узгодження на рівні профспілок. Отримали відповідь від Державної регуляторної служби та Мінекономіки. Зараз ми перебуваємо на фінальній стадії з кількома міністерствами, і я сподіваюся, що в травні ми зможемо говорити про те, що рішення ухвалено, і ми його введемо в дію. Звичайно, напевно, після святкового періоду", - зазначив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Джерело: Новини УНІАН

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