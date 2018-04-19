"Укрзалізниця" у травні підвищить ціни на квитки

Після травневих свят може набути чинності наказ Мінінфраструктури про підвищення на 12% тарифів на залізничні пасажирські перевезення "Укрзалізниці"

Про це повідомляє УНІАН.

"Ми пройшли узгодження на рівні профспілок. Отримали відповідь від Державної регуляторної служби та Мінекономіки. Зараз ми перебуваємо на фінальній стадії з кількома міністерствами, і я сподіваюся, що в травні ми зможемо говорити про те, що рішення ухвалено, і ми його введемо в дію. Звичайно, напевно, після святкового періоду", - зазначив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов.