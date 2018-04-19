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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

В АТО запустили систему блокування антиукраїнського мовлення

19 квітня, 2018 - 19:31
Фото: Укрінформ

У зоні проведення антитерористичної операції запустили систему протидії антиукраїнському мовленню та інформаційній агресії РФ.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, старт системі дав президент Петро Порошенко.

За словами генерала-доповідача, обладнання системи розмістили уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях.

"Система блокує аналогові, цифрові, телевізійні сигнали, які надходять з непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, зокрема, блокується понад 40 каналів російського і сепаратистського телебачення", - пояснив він.

Генерал додав, що під інформаційний захист потрапляють українці, які проживають в 150 населених пунктах Донбасу.

За словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, в майбутньому систему хочуть розмістити вздовж всього українсько-російського кордону і на півдні країни.

"Дуже важливо, що зараз ми випробовуємо цю технологію. Поки що в Донецькій і Луганській областях, а потім ми її поширимо уздовж всього україно-російського кордону, а також на півдні нашої держави", - резюмував він.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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