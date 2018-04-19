В Україні можуть заборонити будувати зупинки без захисних перил, - Мінрегіонбуд

Мінрегіонбуд оновлює державні будівельні норми, зокрема, в Україні пропонується заборонити проектування зупинок громадського транспорту без спеціальних захисних огороджень вздовж під’їзду до зупинки.

Нововведення збереже життя та допоможе уникнути травматизму під час можливих ДТП.

Такі дані оприлюднила прес-служба заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лева Парцхаладзе.

Щоб запровадити таку норму, необхідно оновити чинні Державні будівельні норми (ДБН) від 2001 року.

Про конкретні строки не йдеться, однак у заступника міністра обіцяють, що новий проект ДБН щодо вулиць і доріг буде затверджений найближчим часом.

"У новому ДБН ми передбачили проектування спеціальних перильних огороджень на під’їздах до зупинок. Це те, що має бути обов’язково", - наголосив Парцхаладзе.

Наголошується також на доцільності використання іноземного досвіду задля захисту пасажирів.

Водночас законодавчою базою для ДБН, за якою проектуватимуться нові огорожі на зупинках, стане ДСТУ Б В.2.3-11 Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови.