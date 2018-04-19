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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

В Ужгороді – пік акції #сокоти_сакури

19 квітня, 2018 - 17:00
Фото надано автором

Другий рік поспіль увагу ужгородців та туристів привертають «зелені» активісти та просто небайдужі містяни. Вони закликають усіх охочих сфотографуватися у рожевих шатах дерев бережливо ставитися до природи. Упродовж попередніх років у соцмережах і ЗМІ часто публікували фотографії поламаних дерев та викинути гілок, які стали непотрібними уже через кілька хвилин після фотосесії чи прогулянки.

Важливий та цікавий захід для школярів сьогодні відбувся у бібліотеці-філії №2 Ужгородської ЦБС. Окрім лекції, чому гілки ламати не можна, дітлахів долучили і до створення квіток сакури власними руками. Для цього хенд-мейдер Квітослава Бачинська провела майстер-клас із створення гілочок сакури з матеріалу фоаміран. Такі вироби можна використовувати як для декору приміщень, так і як прикраси для верхнього одягу чи торбинок. Захід відбувся у рамках реалізації проекту Міжнародної організації з міграції «Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення України» за підтримки Європейського Союзу.

На загальноміському рівні привернути увагу до збереження сакур вирішили наліпками. Їх пропонують клеїти на вітрини магазинів, одяг, торбинки. Наклейки на вулицях міста роздаватимуть волонтери, а Ужгородська міська рада закликає всіх, хто отримає рожевий «попереджувальний знак», розмістити його, скажімо, на одязі і сподівається, що цього року родзинка Ужгорода – чудові дерева японської вишні – не постраждають від усенародної «любові».

Вікторія Жуйко, Ужгород

Фото надано автором

Джерело: День

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