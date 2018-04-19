За день бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 12 обстрілів позицій українських захисників.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів та неодноразово зі стрілецької зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Авдіївки. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили захисники Кам’янки, а стрілецьку зброю окупанти застосували по оборонцях Водяного, Мар’їнки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку зі станкових протитанкових гранатометів противник вів вогонь по українських позиціях у районі Станиці Луганської і Травневого.

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення - його доправлено до військово-медичної установи та надано всю необхідну допомогу", - інформує штаб.