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В'ячеслав Липинський, український політичний діяч, історик, історіософ, соціолог, публіцист, теоретик українського консерватизму

За день бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ

19 квітня, 2018 - 19:08
Фото Reuters

Від початку доби російсько-окупаційні війська здійснили 12 обстрілів позицій українських захисників. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів та неодноразово зі стрілецької зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу Авдіївки. Також під вогонь з гранатометів та стрілецької зброї потрапили захисники Кам’янки, а стрілецьку зброю  окупанти застосували по оборонцях Водяного, Мар’їнки та Гнутового", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Луганському напрямку зі станкових протитанкових гранатометів противник вів вогонь по українських позиціях у районі Станиці Луганської і Травневого. 

"Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення - його доправлено до військово-медичної установи та надано всю необхідну допомогу",  - інформує штаб.

Джерело: День

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