За три тижні договори з сімейними лікарями підписали мільйон українців, - Супрун

До кінця третього тижня програми "Лікар для кожної родини" декларації про вибір сімейного лікаря, терапевта або педіатра подав уже мільйон українців.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун Facebook.

Загалом кампанія просувається добре, зазначила вона, і нагадала, що місцева влада тих міст і сіл, медичні установи яких тільки починають підключатися до програми, має надати їм активне сприяння.

"Інтернет, комп'ютери, принтери і папір - базові речі, необхідні для підписання декларацій з пацієнтами. Вони повинні бути забезпечені владою на місцях", - заявила Супрун.

"Досвід медустанов, які краще справляються із змінами, показує, що секрет успіху - це підготовлені і мотивовані медичні працівники, професійна та ефективна місцева влада і активні громадяни. Зараз завдяки всім, хто мотивований мати кращу систему охорони здоров'я і працює в посиленому режимі, є хороші і правильні тенденції", - наголосила в. о. міністра.