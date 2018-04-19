Затишшя в АТО у березні ймовірно було пов’язане з виборами у РФ, - Тимчук

Певне затишшя після початку березня, цілком імовірно, було пов’язане з проведенням президентських виборів у Росії.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Дню» повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро ТИМЧУК.

«Я не сказав би, що нинішня ситуація чимось кардинально відрізняється від тієї, яка, наприклад, була з січня і до початку березня цього року. Не думаю, що нинішнє загострення на Донбасі пов’язане з подіями в Сирії, воно, радше, пов’язане з початком нового циклу обстрілу. Певне затишшя після початку березня, цілком імовірно, було пов’язане з проведенням президентських виборів у Росії», - пояснив він.

Тимчук зазначив: у Кремлі боялися, що Україна може використовувати цю ситуацію для операції зі звільнення території Донбасу.

«За нашими даними, у Кремлі боялися, що Україна може використовувати цю ситуацію для проведення широкомасштабної операції зі звільнення території Донбасу. І активність бойовиків могла б стати для Києва приводом, оскільки вони не припиняють активно обстрілювати українські позиції. Тому їм дали команду припинити обстріл. Це відносне затишшя зберігалося і після 18 березня. Потім супротивник поступово перейшов до використання піхотного озброєння, а зараз перейшов і до використання стволової артилерії, фактично повертаючись до періоду допередвиборчого затишшя. Отже, сьогодні ми спостерігаємо картину, яка не випадає із загальної концепції за останні два роки», - розповів він.

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