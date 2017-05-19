Активісти закликали владу Києва сприяти розвитку велоінфраструктури

Асоціація велосипедистів Києва закликала владу Києва сприяти розвитку велоінфраструктури та застерегла від можливих випадків саботажу.

Про це «Дню» повідомила прес-секретар Асоціації велосипедистів Києва (АВК) Марія Блудша.

«Громадська організація “Асоціація велосипедистів Києва” вітає кроки мерії щодо системних змін у транспортній політиці. Зокрема, проект оновленої Стратегії розвитку Києва до 2025 року ставить за мету збільшити кількість користувачів велотранспорту у 20 разів за 8 років…Проте сьогодні у місті спостерігаємо тривожну тенденцію втрачених можливостей у створенні сучасних вулиць. За наявності масштабного фінансування, яке виділяє Київрада Київавтодору на ремонти та реконструкції вулиць Києва, ремонти відбуваються за застарілими стандартами: без облаштування місць паркування автомобілів, пріоритетності проїзду громадського транспорту, сучасної інфраструктури для велосипедистів та пішоходів. Яскравим прикладом втрачених можливостей є ремонт вулиць навколо станції метро “Лівобережна” перед проведенням конкурсу “Євробачення”. Широкі смуги руху, жодних переваг для громадського транспорту, пішоходів та велосипедистів. Місця для паркування автомобілів, навіть за наявності потреби і вільного місця, не були облаштовані. Ремонт асфальту без розробки сучасних схем організації дорожнього руху лише погіршує ситуацію з безпекою на дорогах для всіх. Не проводиться аналізу транспортних потоків та безпеки руху для адаптації вулиць до потреб мешканців», - йдеться у повідомленні.

Активісти зауважили, що на Трухановому острові продовжують створювати небезпечні та некомфортні умови для проїзду велосипедом та активного відпочинку. За наявності високої кількості пішоходів, бігунів та велосипедистів у цій пішохідній зоні, невідомі виділяють центральну частину вулиці виключно для руху автомобілів.

Крім того, за словами представників АВК, Поштова площа є іншим прикладом втраченої можливості створення безбар’єрного та дружнього до велотранспорту міського простору через вузький пандус, що виводить великий потік пішоходів та велосипедистів до Паркового моста, а також неможливість безпечного проїзду у бік вул. Сагайдачного дозволяють віднести цей об’єкт до спадщини радянської школи проектування.

«Ми закликаємо міського голову Віталія Кличка особисто контролювати роботу комунальних дорожніх служб міста, інакше кожен новий інфраструктурний проект ставатиме втраченою можливістю та підвищуватиме ризик ДТП», - підкреслюється у відкритій заяві Ради Асоціації велосипедистів Києва до мера Києва Віталія Кличка.