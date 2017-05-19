Бойовики за добу 40 разів обстріляли сили АТО, 3 військових поранені, - штаб

Впродовж минулої доби у зоні АТО терористи 40 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку було зафіксовано близько 25 обстрілів. Зокрема, по укріпленнях сил АТО в районі Широкиного, Водяного, Талаківки, Лебединського та Бердянського бойовики неодноразово вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. В районі Широкиного терористи завдали удару з артилерійських систем калібру 122 мм. З більш легкого озброєння бойовики обстріляли опорні пункти неподалік Богданівки, Чермалика та Павлополя.

На Донецькому напрямку найскладнішою ситуація залишається у південному передмісті Авдіївки. Ввечері на цій ділянці фронту терористи завдали удару зі 122 мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів та кулеметів. Також з 82 мм мінометів бойовики обстрілювали позиції поблизу Кам'янки. Неподалік Невельського вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а в районі Зайцевого - з гранатометів різних систем та озброєння БМП.

На Луганському напрямку було зафіксовано 5 обстрілів. Зокрема, біля Троїцького терористи застосували 82 мм міномети та гранатомети, в районі Малинового, Новозванівки та Новоолександрівки - гранатомети та стрілецьку зброю.

У штабі також повідомили про факти обстрілів бойовиками мирних населених пунктів. Зокрема, зранку була обстріляна Красногорівка, а ввечері терористи здійснили обстріл житлового сектору на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши міномети калібру 120 мм. Внаслідок влучання снарядів повністю зруйновані два житлові будинки по вулиці Морській, ще декілька будівель зазнали серйозних ушкоджень. Серед мешканців ніхто не постраждав.

Впродовж минулої доби троє військовослужбовців ЗС України отримали поранення.