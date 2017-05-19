Бундестаг посилив міграційне законодавство

Німецькі законодавці прийняли ряд законів, що стосуються пришвидшення депортації, моніторингу і доступу до персональних даних осіб, які шукають притулку.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Новий закон зустріли з різкою критикою.

Бундестаг заявив, що нові закони будуть гарантувати "покращення виконання рішення про депортацію".

Так, особи, яким було відмовлено у наданні притулку, вважаються загрозою безпеці та будуть депортовані швидше або будуть контролюватися за допомогою електронного браслета на нозі.

Мігрантам, яким відмовлено у наданні притулку, будуть видавати наказ про депортацію, навіть якщо країна походження не надала необхідну документацію або паспорт.

Повідомляється, що цей закон був одним з головних нових положень німецького уряду, після нападу на Берлінський Різдвяний ярмарок зловмисника Аніса Амрі, чий наказ про депортацію було скасовано, коли уряд Тунісу не зміг надати необхідні документи.

Крім того, буде дозволено затримувати осіб, підозрюваних у загрозі безпеці, на термін до 10 днів, тоді коли попередній ліміт становив чотири дні.