Чоловік, що наїхав автівкою на людей у Нью-Йорку зізнався, що “чув голоси”

У правоохоронних органах Нью-Йорк повідомили, що чоловік, який вчора здійснив наїзд автомобілем на людей у центрі міста “чув голоси”. Ним виявився 26-річний ветеран військово-морських сил. У результаті наїзду загинула жінка, ще 22 людей отримали поранення, передає BBC-Україна.

За його словами, він також вважав, що загине. За даними Reuters, після арешту чоловік нібито сказав: "Ви мали мене пристрелити! Я хотів їх убити".

Про жертви і постраждалих на прес-конференції розповів мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. У поліції уточнили, що загибла - 18-річна дівчина. Її 13-річна сестра опинилася серед поранених.

У людей врізався червоний седан Honda. Інцидент стався об 11:55 за місцевим часом - 18:55 за Києвом. У цей час на вулицях було багато туристів.

Авто заїхало на тротуар і на високій швидкості проїхало повз кілька будинків, а потім врізалося у стовп.

"Немає ніяких ознак, що це був акт тероризму", - заявив мер де Блазіо. Попри це, у Нью-Йорку чергуватимуть додаткові сили поліції із підрозділів по боротьбі з тероризмом.