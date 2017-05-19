Делегація України у ПАРЄ зірвала план РФ щодо зняття санкцій

Черговий план Росії щодо зняття міжнародних санкцій за порушення територіальної цілісності України провалився. Таку заяву сьогодні зробив представник української делегації у ПАРЄ, що перебуває на засіданні юридичного комітету Ради у Белграді,Георгій Логвинський, передає прес-служба фракції "Народний фронт".

"Russia goodbye! - по-сербськи. Зірвався черговий план Росії щодо зняття санкцій через діалог і маніпуляції. Сьогоднішні слухання юридичного комітету ПАРЄ за участю депутатів Росії скасовані", - написав народний депутат.

"Їх запросила сербський друг - доповідач по НГО для обміну думок. Це - частина загального плану повернення росіян в ПАРЄ. Однак наша делегація поставила умову, яку підтримав комітет голосуванням. Ми "за" лише за умови, якщо запрошені особи не голосували за анексію Криму, не перебувають під санкціями ЄС і не порушували права людини", - повідомив він і додав, що запрошення саме з такими умовами мали бути відправлені російським колегам.

"Я розумію, що це дійсно важке завдання - знайти "правильну" людину за такими критеріями в Думі. Через це гості не приїхали, і засідання - або правильніше "російська маніпуляція" - зірвалася", - наголосив віце-президент ПАРЄ.

При цьому Логвинський розповів, що "колега з Сербії образилася і зауважила, що навіть в суді підсудному дають останнє слово, і вона не буде доповідачем, поки не почує дві сторони".

"Ми з розумінням поставилися до її проблеми і підкреслили, що готові допомогти в питанні "не бути доповідачем". І в суді ми їм обов'язково надамо останнє слово", - підкреслив народний депутат.

Нагадаємо, нещодавно Георгій Логвинський відмовився очолити ПАРЄ.