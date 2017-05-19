Держдеп не висловлював офіційної позиції щодо заборони російських сайтів в Україні

Держдеп США уточнив, що не робив офіційних заяв відносно заборони російських соцмереж та електронних сервісів в Україні, а коментар про ситуацію, який був поширений у ЗМІ, надав неназваний представник адміністарції.

Про це йдеться в повідомленні англомовної служби "Голосу Америки".

"Державний департамент США не визначав офіційної позиції з цього питання. Однак представник США в поясненнях сказав "Голосу Америки", що нещодавнє рішення українського президента Петра Порошенка обмежити доступ до кількох популярних російських сайтів, такі, як пошукова система Яндекс, на період трьох років підриває конституційно визнане Києвом право на вільне висловлення думок", - йдеться в повідомленні.

Напередодні українська служба "Голосу Америки" розмістила коментар представника Держдепу з реакцією на указ Президента України про заборону російських соцмереж і окремих електронних сервісів.

У коментарі чиновник, ім'я і посада якого не вказувалась, зокрема, зазначив, що "свобода слова - ключовий елемент здорової демократії, яка прописана в Конституції України". Він висловив заклик до українського уряду "знайти шляхи захистити свої національні інтереси таким чином, щоб це не підривало конституційні принципи".