Додон має намір змінити конституційну форму правління

Президент Молдови Ігор Додон має намір домагатися повернення країни до президентської форми правління.

Про це він заявив у Кишиневі за підсумками зустрічі з експертами Венеціанської комісії, передає Укрінформ.

"Переконаний, що більшість громадян підтримають ініціативу про введення у країні президентської форми правління. Молдова потребує цього, щоб покінчити з політичним безладом і анархією. Незалежно від того, чи будуть дострокові парламентські вибори чи ні, ми маємо намір домагатися зміни конституційної форми правління. Якщо народ отримав право вибирати президента, то президент, у свою чергу, незалежно від того, Додон це або ні, повинен мати відповідні повноваження", - заявив президент.

Як повідомлялося, за ініціативою президента Додона у вересні цього року в Молдові пройде консультативний референдум з розширення повноважень глави держави, у тому числі з наданням президентові права розпуску парламенту.

Проте, згідно з Конституцією, результати референдуму не матимуть юридичної сили, якщо вони не будуть затверджені парламентом.

Молдова перейшла від президентській формі правління до парламентської у 2000 році.

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