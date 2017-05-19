Дві українські команди увійшли до ТОП-25 конкурсу NASA

Дві українські команди увійшли до ТОП-25 наймасштабнішого щорічного міжнародного хакатона NASA "Space Apps Challenge 2017" в категорії Рeoples ' Choice.

Про це повідомило Державне космічне агентство України на своїй сторінці в Facebook.

Лідерами конкурсу NASA стала команда інженерів з Дніпра з освітньо-науковим проектом Diversity.

"Мета проекту - підготовка нового покоління космічних дослідників і популяризація космосу. Команда Spacer запропонувала "земну" модель орбітальної станції, що буде лабораторією для досліджень з імітацією умов космосу для всіх бажаючих", - йдеться в тексті повідомлення.

Також серед кращих Autonomous Smart Village - концепція розумного поселення, яку запропонували одеські школярі.

"Інтелектуальні системи управління в поєднанні з розгалуженою космічною інфраструктурою допоможуть зробити життя землян максимально комфортним і безпечним, а також ефективно використовувати ресурси", - повідомляє агентство.

ДКАУ закликає українців підтримати співвітчизників голосуванням.

"Голосувати за команди можна на сайті конкурсу щодня до 22 травня. Для цього потрібно вибрати український проект (голосувати можна за обидва), один раз пройти просту процедуру реєстрації, натиснути і утримувати кнопку Vote до зміни кольору на зелений", - уточнюється в повідомленні.

Міжнародний конкурс NASA "Space Apps Challenge" проводиться щорічно, починаючи з 2012 року, та збирає десятки тисяч студентів, інженерів, програмістів та інших фахівців по всьому світу, які протягом 48 годин вирішують завдання, запропоновані американським космічним відомством.

Україна приєдналася до хакатону NASA в 2016 році та одразу виборола перемогу - приз глядацьких симпатій за розробку моделі ракетоплану MarsHopper для дослідження Марса.