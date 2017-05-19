Глава Міноборони Швеції назвав РФ головним безпековим викликом у Європі

Глава Міноборони Швеції Петер Гультквіст заявив, що Росія є головним викликом для безпеки в Європі.

Про це він заявив під час зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом, повідомляється на сайті Пентагону.

"З моєї точки зору, Росія є головним викликом. Росія поставила під питання порядок безпеки у Європі. Це має дестабілізаційний вплив на Північну Європу й не тільки" - сказав Гультквіст.

"Агресія в Україні і анексія Криму триває, це суперечить міжнародному праву" - додав він.

Він наголосив при цьому, що санкції США і ЄС проти Росії повинні зберігатися.

Раніше уряд Швеції ухвалив рішення відновити військовий призов для протидії Росії в Балтійському морі. Відтак з 1 січня на військову службу в країні вступлять 4 тис. юнаків та дівчат 1999 року народження.