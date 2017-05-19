Глава МЗС Польщі: Ідея Європи двох швидкостей призведе до краху ЄС

Франко-німецький заклик до реформування єврозони матиме ефект доміно для країн, що не перейшли на євро, та закінчиться катастрофою.

Про це заявив глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, повідомляє Politico.

За його словами, Варшава ніколи не погодиться з такими планами.

"Якщо ЄС хоче створювати свої власні політичні структури, такі як власний міністр фінансів чи спільний бюджет, чи якщо єврозона запровадить інвестиційну програму лише для країн-членів, то ЄС розпадеться", - сказав він.

"Це означатиме кінець Європейського союзу", - додав Ващиковський.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон під час першого закордонного візиту обговорював з канцлером Німеччини Ангелою Меркель можливу реформу Євросоюзу. Політики заявили про намір розробки "дорожньої карти" проектів в ЄС та Єврозони, над якими спільно працюватимуть обидві держави.