Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, український письменник

Гройсман закликав ГПУ та НАБУ взятися за справу ОПЗ

19 травня, 2017 - 22:29
Фото з архіву "Дня"

Прем’єр-міністр України Володимир  Гройсман направив листи до Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро з закликом провести розслідування та не допустити банкрутства Публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". 

Про це повідомила прес-служба уряду у п'ятницю ввечері

В своїх зверненнях Гройсман нагадав, що рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року визнано борг ОПЗ перед групою компаній "Ostchem" в загальному розмірі 251 235 154,59 дол., враховуючи штрафні санкції.

Джерело: День
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