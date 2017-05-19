Гройсман закликав ГПУ та НАБУ взятися за справу ОПЗ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман направив листи до Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро з закликом провести розслідування та не допустити банкрутства Публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод".

Про це повідомила прес-служба уряду у п'ятницю ввечері

В своїх зверненнях Гройсман нагадав, що рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року визнано борг ОПЗ перед групою компаній "Ostchem" в загальному розмірі 251 235 154,59 дол., враховуючи штрафні санкції.