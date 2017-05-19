Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, український письменник

Іспанія закликала Каталонію обговорити незалежність в парламенті

19 травня, 2017 - 21:05
Фото: The Associated Press

Влада Іспанії попросили голову автономного співтовариства Каталонія Карлеса Пучдемонта надати іспанському парламенту план проведення регіонального референдуму про незалежність, який призначений каталонцями на вересень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином в Мадриді відповіли на скарги Каталонії про небажання сідати за стіл переговорів про незалежність автономного співтовариства від Іспанії.

Іспанська влада аргументувала свій заклик тим, що відділення Каталонії вплине на всю країну і вимагає внесення змін до Конституції.

Нагадаємо, що Каталонські лідери відвідали Брюссель з метою знайти політичну підтримку для проведення референдуму про незалежність, який вони планують організувати в цьому році.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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