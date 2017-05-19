Іспанія закликала Каталонію обговорити незалежність в парламенті

Влада Іспанії попросили голову автономного співтовариства Каталонія Карлеса Пучдемонта надати іспанському парламенту план проведення регіонального референдуму про незалежність, який призначений каталонцями на вересень.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Таким чином в Мадриді відповіли на скарги Каталонії про небажання сідати за стіл переговорів про незалежність автономного співтовариства від Іспанії.
Іспанська влада аргументувала свій заклик тим, що відділення Каталонії вплине на всю країну і вимагає внесення змін до Конституції.
Нагадаємо, що Каталонські лідери відвідали Брюссель з метою знайти політичну підтримку для проведення референдуму про незалежність, який вони планують організувати в цьому році.
Джерело: Інтерфакс-Україна