Іспанія закликала Каталонію обговорити незалежність в парламенті

Влада Іспанії попросили голову автономного співтовариства Каталонія Карлеса Пучдемонта надати іспанському парламенту план проведення регіонального референдуму про незалежність, який призначений каталонцями на вересень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Таким чином в Мадриді відповіли на скарги Каталонії про небажання сідати за стіл переговорів про незалежність автономного співтовариства від Іспанії.

Іспанська влада аргументувала свій заклик тим, що відділення Каталонії вплине на всю країну і вимагає внесення змін до Конституції.

Нагадаємо, що Каталонські лідери відвідали Брюссель з метою знайти політичну підтримку для проведення референдуму про незалежність, який вони планують організувати в цьому році.