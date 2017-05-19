Канада закликає РФ скасувати аморальне рішення щодо Меджлісу, - Фріланд

Канада боротиметься за дотримання прав усіх жителів Криму.

На цьому у своєму зверненні наголосила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, передає Укрінформ.

"Канада продовжуватиме закликати до захисту прав усіх громад, представники яких проживають на кримському півострові, включно із кримськотатарською спільнотою", - сказала Фріланд.

Вона також нагадала про "безумовне засудження" Канадою анексії Криму Росією та "серйозне занепокоєння" через погіршення на півострові ситуації із дотриманням прав людини після початку російської окупації. "Ми продовжуємо засуджувати заборону Меджлісу, самоврядного органу кримських татар, та закликали Росію змінити своє незаконне і аморальне рішення", - наголосила міністр.

Крім того, українська громада Канади висловила солідарність із кримськими татарами і засудила окупацію Криму Росією.

«Українсько-канадська громада висловлює солідарність з кримськотатарським народом, який вшановує річницю масової депортації кримськотатарського народу тоталітарним режимом Йосипа Сталіна», - зазначається в зверненні Конгресу українців Канади.

В українській організації також відзначили мужність кримськотатарського народу, який невтомно протистоїть російській окупації Криму. «Кримськотатарський народ, який хоробро протистоїть жорстокій окупації, знов став жертвою насильства, й зазнає переслідувань, репресій, арештів та нападів на свої права та свободи з боку російських окупантів. Разом зі всім цивілізованим світом ми засуджуємо окупацію Криму Російською Федерацією» - наголошується у зверненні.

Нагадаємо, у травні 1944 року за наказом Сталіна із Криму в Узбекистан і сусідні райони Казахстану, Таджикистану і в деякі регіони РРФСР були депортовані кримські татари. Всього, без урахування демобілізованих військових, було виселено 238,5 тисяч представників цього народу.

У 2015-му році Верховна Рада України визнала депортацію кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу та встановила 18 травня Днем пам'яті його жертв.