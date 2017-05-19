Китайські винищувачі перехопили літак Штатів над Східнокитайським морем, - ВПС США

У ВПС США перехоплення американського військового літака, здійснене китайськими винищувачами Су-30, назвали актом непрофесіоналізму. Інцидент трапився над Східно-Китайським морем, передає УНН.

Вашингтон заявив, що для американського літака WC-135 Constant Phoenix, основним завданням якого є виявлення радіоактивних частинок в атмосфері, це був плановий політ і на момент перехоплення він перебував у міжнародному повітряному просторі. Раніше цей літак використовували для збору даних про можливі випробування ядерної зброї Північною Кореєю.

Дії китайських військових були розцінені США як непрофесійні. Інформація про інцидент була спрямована КНР через відповідні дипломатичні канали.

За словами прес-секретаря ВПС США Лорі Ходж, військові почали розслідування інциденту.

Нагадаэмо, США перехопили бомбардувальників і винищувачів РФ біля Аляски.