КМДА домовилася з китайцями про будівництво метро на Троєщину

Київська міська державна адміністрація (КМДА) домовилася з китайською компанією China Railway International Group (CRIG) про будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина.

Про це повідомила прес-служба КМДА.

Як зазначається, заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав Меморандум про співпрацю з проектом будівництва четвертої лінії метро в Києві з Китайським Консорціумом, у який входять компанії China Railway International Group China Pacific Construction Group.

Згідно з документом, Консорціум може виступати в якості підрядника, який працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля і будівництво) і виконувати Проекти по моделі EPC + F (проектування, закупівля, будівництво і фінансування).

В рамках цього проекту Консорціум буде надавати допомогу Київській міській державній адміністрації в залученні коштів від китайських фінансових установ, що дозволить налагодити співпрацю з урядом Китаю і реалізувати великі інфраструктурні проекти.

"Консорціум виступає у якості управляючого партнера, який має великий досвід в галузі будівництва об'єктів інфраструктури. Фахівці китайської сторони проведуть дослідження поточного стану реалізації проекту "Будівництво 4-ї лінії метро в м. Києві", яке буде розглядати технічні деталі; обсяг фінансових ресурсів і правовий спосіб, завдяки якому проект буде реалізований до кінця. Також дослідження буде включати оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обґрунтування і кошторис витрат", - зазначив Поворозник.

Нагадаємо, що Київміськадміністрація оцінює будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина у 31,55 млрд гривень.

Подільсько-Вигурівська лінія метрополітену буде складатися з 14 станцій, 3 пересадочних вузлів і 1 електродепо. Будівництво лінії буде здійснюватися у 2 черги, кожна з яких буде тривати 3-4 роки.