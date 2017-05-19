Конституційний суд не зміг обрати керівника на спеціальному пленарному засіданні

Спеціальне пленарне засідання, яке пройшло вчора, у четвер і на якому планували обрати керівника суду, таки не увінчалося успіхом. Дату нового спеціального засідання ще не призначили, передає Інтерфакс-Україна.

"Конституційний Суд України на спеціальному пленарному засіданні розглянув питання щодо обрання голови Конституційного Суду України. Кандидатура, внесена до бюлетеня, не набрала достатньої кількості голосів. У зв'язку з цим будуть проведені нові вибори голови КСУ", - повідомляється на офіційному сайті суду.

У КС пояснили, що відповідно до ст. 20 закону про КС і параграфа1 регламенту КС головою суду вважається обраний кандидат, за якого проголосувала більше ніж половина конституційного складу суддів КС. У разі якщо запропоновано не більше ніж двох кандидатів і жодного з них не було обрано, або ж голову КС не було обрано при повторному голосуванні, проводяться нові вибори на посаду голови КС.

"Дату наступного спеціального пленарного засідання буде повідомлене додатково", - йдеться в повідомленні.