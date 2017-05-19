Ле Пен візьме участь у виборах до парламенту Франції, що пройдуть у червні

Лідерка праворадикальної французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен зробила заяву щодо своєї участі у майбутніх виборах, що пройдуть у Франції вже наступного місяця. Новину про намір балотуватися в Національні збори від міста Енен-Бомон, що на північному заході країни, політик виголосила в ефірі телеканалу TF1 вчора, 18 травня. Там у другому турі президентських виборів вона отримала 60 відсотків голосів виборців, передає Радіо Свобода.

За опитуваннями, партія Макрона La République En Marche ! («Республіко, вперед!») має високі шанси перемогти на призначених на 11 та 18 червня двох турах виборів до парламенту Франції. Пропрезидентська сила дещо випереджає партію «Республіканці» та ультраправий «Національний фронт», лідера якого Марін Ле Пен переміг Емманюель Макрон у другому турі президентських виборів. Але для здійснення обіцяних реформ Макронові має знадобитися підтримка правоцентристів у парламенті.

Нагадаємо, на другому турі президентських виборів у Франції переміг лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон, за якого проголосували 66,10% виборців.