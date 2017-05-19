Мінгареллі закликав до реформування української виборчої системи та ЦВК

Хьюг Мінгареллі, що очолює представництво ЄС в Україні, у розмові із головою ВР Андрім Парубієм закликав останнього до оновлення складу ЦВК та змін у виборчій системі. "Я знаю, пане Парубію, що для Вас це не сюрприз, але для нас дійсно дуже важливо, щоб ви швидко прогресували в цих двох важливих напрямах", - зазначив він, передає Інтерфакс-Україна.

"В основі відкритої демократії лежить відкритий виборчий процес, який, напевно, є найважливішою основною, стовпом доступу громадськості до системи державного управління. І, безумовно, Україні необхідно ще довго впроваджувати процес реформування виборчого законодавства й оновлення Центральної виборчої комісії", - сказав Х.Мінгареллі, відкриваючи Глобальну конференцію відкритості органів державної влади в Києві в п'ятницю.

Як повідомлялося, президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 оприлюднено на парламентському порталі 3 липня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема голови Михайла Охендовського. Тоді лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів заявив, що в парламенті наразі не досягнуто консенсусу з питання обрання нового складу ЦВК.

Нагадаємо, нещодавно Мінгареллі пообіцяв, що ЄС допомагатиме Україні політично і фінансово.