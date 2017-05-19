Надзвичайні заходи в енергетиці триватимуть до середини вересня, - Насалик

Висловлюючись про скорочення денного споживання вугілля антрацитної групи з 25 до 4 тисяч тонн, міністр енергетики Ігор Насалик зазначив, що така ситуація на ринку енергетики триватиме до середини вересня. Таке скорочення дасть змогу з часом спрямувати кошти на закупку необхідної кількості копалин, передає Радіо Свобода.

«На сьогодні діють надзвичайні заходи в енергетиці, ми практично не працюємо на антрацитовій групі вугілля. Споживання його мінімальне – 3,5-4 тисяч тонн на добу, тоді як ми споживали 22-25 тисяч тонн. Аналогічна ситуація триватиме практично до середини вересня, що дасть нам змогу повністю закупити вугілля антрацитової групи. Тим паче, що обсяги його зменшилися порівняно з минулим роком майже вдвічі», – сказав він із парламентської трибуни 19 травня.

11 травня КМУ продовжив термін дії надзвичайних заходів на ринку електроенергії, запроваджених три місяці тому, ще на один місяць.

У лютому уряд України ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці на місяць, починаючи з 17 лютого. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили у зв’язку з блокадою залізниці на Донбасі і, як наслідок, обмеженням поставок вугілля антрацитової групи.

Як повідомляв керівник компанії «Укренерго» Всеволод Ковальчук, з часу запровадження надзвичайних заходів в енергетиці теплові електростанції України скоротили споживання вугілля антрацитової групи вдвічі.

З 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – вугілля антрацитової групи, і всі поклади його залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.

Нагадаємо, Кабмін на місяць продовжив надзвичайні заходи в енергетиці.