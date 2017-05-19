Пенсійна реформа ліквідує дефіцит фонду вже за 7-10 років, - Гройсман

Пенсійна реформа, запропонована Урядом, не передбачає підвищення пенсійного віку і дозволить ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за 7-10 років. Таку заяву на засіданні ВР зробив прем’єр-міністр Володимир Гройсман передає УНН.

“Ця реформа дає нам можливість побудувати бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду. Протягом 7-10 років ми вийдемо в нульовий дефіцит Пенсійного фонду. Це означає, що ця система як раз буде бездефіцитною і буде спонукати розвиток нашої держави,”- сказав Гройсман.

“Ми також уникнули в цій реформі підвищення пенсійного віку. Для працюючої людини пенсійний вік буде дорівнювати 60 років. Жодних змін в цьому питанні відбуватися не буде. Ми категорично це не підтримували і все робили для того, щоб відстояти позицію збереження існуючого пенсійного віку. Мені сьогодні 39 років. Я маю трудового стажу майже 25 років. Щоб досягти навіть 25-річного чи 35-річного трудового стажу, мені має виповниться 51 рік, і тоді мені ще доведеться 9 років працювати до пенсії. Кожна людина, яка працює, має достатньо стажу для того, щоб отримувати достатню пенсію,” — сказав Гройсман.

Раніше ми повідомляли про те, як осучаснять пенсії у межах песійної реформи.