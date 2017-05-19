Польща може провести референдум щодо прийому біженців і готова судитися з ЄС, – МЗС

Польща готова до конфронтації з Європейським союзом, якщо її будуть змушувати до прийому біженців в рамках квот.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Шиманський в ефірі Radio Zet.

"Ми здатні допомагати біженцям на місцях, але не більше. Тут ми не бачимо можливості для компромісу. І ми не погодимося на те, щоб наднаціональні органи, в тому числі ЄС, вирішували, як має виглядати польська політика щодо біженців" - заявив він.

На думку Шиманського, ЄС не в змозі накласти серйозні санкції на Польщу. Фінансові санкції, якщо їх накладуть, за його словами, не будуть високими.

"Якщо Єврокомісія вирішить покарати Польщу, то ми звернемо її увагу на те, що Польща – одна з 26 країн, які не виконують рішення про розподіл біженців. Ми готові зустрітися з Єврокомісією в суді, готові до конфронтації" - заявив Шиманський.

Також, за його словами, Польща може провести референдум з питання розподілу біженців.

"Якщо хто намагається поставити Польщу перед фактом щодо переселення біженців, то остаточною відповіддю на це буде референдум" - сказав він.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Беата Шидло раніше заявила, що уряд країни не погодиться з тим, щоб країни-члени ЄС насильно змушували приймати біженців.

Заява Беати Шидло стала реакцією на ультиматум Європейської комісії країнам ЄС розпочати прийом біженців до червня згідно з визначеними квотами. В іншому разі проти країн, які не надали прихисток мігрантам, буде ініційовано процедуру за порушення законодавства ЄС.

Квоти на прийом біженців, які нелегально прибули до Італії та Греції, для всіх 28 країн Євросоюзу запропонували ввести у 2015 році у розпал кризи мігрантів.