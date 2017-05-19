Польща закликає Єврокомісію оштрафувати "Газпром"

Російський "Газпром" має заплатити штраф за тривале порушення антимонопольного законодавства в Європі, що заподіяло втрати як компаніям, так і простим користувачам.

Про це заявили під час прес-конференції у Варшаві керівники польської нафтогазової компанії PGNIG, представляючи свою позицію щодо дослідження ринку газу, який здійснюється Єврокомісією у зв'язку з антимонопольним виробництвом проти Газпрому, передає Укрінформ.

Як зазначається, штраф повинен бути близько 10% від загального обороту компанії.

"Порушення, вчинені "Газпромом", носять тривалий і серйозний характер. Російська сторона не перестала його порушувати і до сьогоднішнього дня не дотримується законодавства", - зазначив керівник PGNiG Петро Возняк.

За його словами, польська компанія підготувала для Єврокомісії документ на 100 сторінках, в якому описує порушення "Газпромом" європейського законодавства і в ньому подає свої пропозиції про покарання за це російського газового монополіста.

Возняк зазначив, що польська компанія не пропонує конкретну суму штрафу, але у відповідності з діючими нормами права він має становити приблизно 10% від глобального обороту "Газпрому".

"Це дозволить покрити втрати, завдані діями "Газпрому", - констатував він.

У той же час PGNiG хоче, щоб Єврокомісія зобов'язала "Газпром" переглянути ціни в довгострокових контрактах, щоб вони спиралися на реалії ринку. Польська сторона пропонує переглянути положення "бери або плати", згідно з яким максимальний рівень обов'язкового збору газу становив би не більше 75%.