Сенат Канади ратифікував зону вільної торгівлі з Україною

Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Тwitter.

"Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - йдеться в повідомленні.

Великий український день у Канаді триває: Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною! pic.twitter.com/McVltKfRM7 — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.

Він підкреслив, що "до завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!".

До завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма! — Andriy Shevchenko (@AShevch) 18 травня 2017 р.

Раніше президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою", прийнятий Верховною Радою України 14 березня 2017 року.

Зазначається, що з моменту вступу в силу Угоди, Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів, що є предметом двосторонньої торгівлі.