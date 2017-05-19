Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, український письменник

Сенат Канади ратифікував зону вільної торгівлі з Україною

19 травня, 2017 - 09:12
Фото Reuters

Верхня палата парламенту Канади проголосувала за зону вільної торгівлі з Україною.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Тwitter.

"Сенат щойно проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - йдеться в повідомленні.

Він підкреслив, що "до завершення ратифікації залишився лише підпис Генерал-губернатора Канади. Фінішна пряма!".

Раніше президент України Петро Порошенко підписав закон "Про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою", прийнятий Верховною Радою України 14 березня 2017 року.

Зазначається, що з моменту вступу в силу Угоди, Канада відкриє для українських експортерів 98% свого ринку товарів, що є предметом двосторонньої торгівлі.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...