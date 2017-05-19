Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, український письменник

Стала відома точна дата запуску нового Інтерсіті в Польщу

19 травня, 2017 - 11:52
Фото: ПАТ Укрзалізниця

Укрзалізниця планує запустити потяг сполученням Ковель (Волинська область) - Хелм (Польща) 12 червня.

Як повідомляє УНІАН, про це під час прес-конференції в Харкові заявив глава Укрзалізниці Войцех Балчун.

"Незабаром, вже 12 червня, ми запускаємо наступне сполучення. Поїде перший поїзд за маршрутом Ковель - Хелм. Дуже очікуваний поїзд. Це буде рейковий автобус. Якщо буде великий попит, будемо доповнювати кількість рейсів на маршруті ", - сказав Балчун.

Наразі, за його словами, розглядають можливість запуску прямого залізничного сполучення з містами Словаччини та Угорщини.

Джерело: Новини УНІАН
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