Суд відхилив касацію щодо зміни покарання екс-голові Запорізької облради за розгін Майдану

У прокуратурі Запорізької області повідомили про те, що Вищий спеціалізований суд України не задовольнив касаційну скаргу інстанції щодо невідповідності призначеного покарання колишньому голові Запорізької обласної ради Віктору Межейку. Вирок Кіровського суду м. Кіровоград залишили без змін, про це з посиланням на повідомлення у прокуратурі області інформує УНН.

В.Межейко також подав до Вищого спецсуду скаргу щодо скасування вироку через його невинуватість у інкримінованих злочинах. Однак, суд не задовольнив і його звернення.

Нагадаємо, вироком суду від 13 липня 2015 року В.Межейко був визнаний винним в організації масових заворушень під час запорізького Майдану. Суд призначив йому умовне покарання.

Прокуратура області була не задоволена таким м'яким вироком та подала касаційну скаргу до Вищого спецсуду, засідання якого декілька разів переносилось.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про можливий очний допит Януковича на території РФ.