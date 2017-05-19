Телеканал Еспресо презентував книжкову премію

У четвер, 18 травня, в рамках Книжкового Арсеналу телеканал Еспресо презентував власну книжкову премію “Еспресо. Вибір читачів”

Сьогодні в Україні найрізноманітніших премій, які відзначають письменників, починаючих авторів та видавців. За умовами більшості з них переможців визначають експерти. Еспресо має на меті визначити переможців голосуванням читачів.

«Ми хочемо, щоб українці читали більше. Хочемо якомога більше їм у цьому допомагати: вибирати кращі й цікавіші книжки, а книжкам, знаходити свого читача», - зазначив директор із маркетингу телеканалу Еспресо Микола Типусяк.

Премія визначить кращі книжки у двох номінаціях: доросла література (книги, розраховані на аудиторію віком старше 18-ти років) і дитяча література (книги для дітей та підлітків).

Організатори премії планують, що надалі кількість номінацій буде збільшуватися, адже український книжковий простір дуже різноманітний.

Книжкова премія “Еспресо. Вибір читачів” охоплює широку аудиторію читачів та експертів.

Перший етап конкурсу розпочнеться вже за два тижні — 1 червня. Впродовж місяця Еспресо прийматиме пропозиції від українських видавництв, експертів і читачів. Таким чином буде сформовано довгий список книжок. Другий етап триватиме упродовж липня. Експертним голосуванням визначаться 3 фіналісти у кожній номінації. Останній, третій етап, визначатимепереможця. З серпня по жовтень читачі обиратимуть переможців у бібліотеках.

«Саме цей етап вирізняє нашу премію. На третьому етапі ми хочемо залучити бібліотеки і читачів. Люди мають приходити в бібліотеки і голосувати саме тут, пройшовши ідентифікацію. Щоб ми знали свого читача, який проголосував: хто це, скільки йому років, його прізвище й ім’я. Ми поговорили з бібліотеками, вони з ентузіазмом сприйняли нашу ідею. Існує ілюзія, що читати зараз дорого: мовляв, книги дорогі, не всі можуть собі дозволити. Ми вважаємо, що для людей, які хочуть читати, існують бібліотеки», - розказав Микола Типусяк.

Еспресо планує і далі розвивати цей проект.

«Це перший, але точно не останній крок з боку Еспресо. Люди, які будуть приходити до нас зовні за посередництвом цієї премії, отримають свою ротацію на телебаченні, на сайті, можливо, ми знайдемо нові обличчя. Ми підтримуємо цю премію і зробимо її регулярною, щоб вона відбувалася щороку», - розповів шеф-редактор телеканалу Василь Рябчук.

Еспресо регулярно інформуватиме глядачів та читачів про хід голосування.