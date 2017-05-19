Я ще можу не противитись, коли ображають мене як людину, але коли ображають мій народ, мою мову, мою культуру, як же я можу не реагувати на це?
Михайло Коцюбинський, український письменник

Туск і Юнкер зустрінуться з Ердоганом у Брюсселі

19 травня, 2017 - 18:19
Фото з архіву "Дня"

Лідери ЄС Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Брюсселі в наступний четвер.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер спільно з главою Європейської Ради Дональдом Туском зустрінуть Реджепа Таїпа Ердогана, президента Туреччини, в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, відносини між ЄС та Анкарою ще більше загострилася в ході кампанії щодо референдуму про посилення повноважень Ердогана.

Нагадаємо, що в межах першого закордонного турне Трамп відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль та Брюссель.

 
Джерело: День
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