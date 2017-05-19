Туск і Юнкер зустрінуться з Ердоганом у Брюсселі

Лідери ЄС Жан-Клод Юнкер та Дональд Туск зустрінуться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Брюсселі в наступний четвер.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер спільно з главою Європейської Ради Дональдом Туском зустрінуть Реджепа Таїпа Ердогана, президента Туреччини, в Брюсселі", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, відносини між ЄС та Анкарою ще більше загострилася в ході кампанії щодо референдуму про посилення повноважень Ердогана.

Нагадаємо, що в межах першого закордонного турне Трамп відвідає Саудівську Аравію, Ізраїль та Брюссель.