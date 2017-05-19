У Балаклії відновили 85% багатоквартирних і 55% приватних будинків, - Зубко

Станом на сьогодні у Балаклії Харківської області відновили 70% інфраструктури, 85% багатоквартирних і 55% приватних будинків. Статистика стосується також прилеглих до міста сіл, поблизу яких на військових складах 23 березня виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Така інформація надійшла від прес-служби віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка.

"У Балаклії і прилеглих селах тривають аварійно-відбудовні роботи в житлових будинках та об'єктах соціальної сфери. Вже відновлено близько 70% інфраструктури, близько 85% багатоквартирних будинків та 55% - приватних будинків. Покрівлі та вікна у багатоквартирних будинках та об'єктах соціальної сфери відремонтовано і замінено майже на 100%", - розповів Г.Зубко під час робочої поїздки до Балаклії.

За його словами, спочатку на відновлювальні роботи з резервного фонду держбюджету було виділено 100 млн грн, нині додатково виділено ще 45 млн грн, "щоб врегулювати ситуацію з житловими потребами жителів, які постраждали найбільше". "На сьогодні тут працює 21 будівельна компанія з різних регіонів України", - зазначив Г.Зубко, спілкуючись із жителями постраждалого селища Нафтовик.

Загалом в Балаклії були зруйновані та пошкоджені 392 об'єкти. У багатоквартирному житловому секторі пошкоджені 117 будинків, у приватному секторі - 228 будинків. Пошкоджені також 14 об'єктів соціальної сфери.