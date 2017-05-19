У Києві оновили поліцейський підрозділ річкової поліції, - Аваков

Сьогодні київська річкова поліція отримала офіс біля Дніпра у Києві. Будівля знаходиться недалеко від моста, що будується. Цей поліцейський підрозділ має забезпечити патрулювання, припинення правопорушень та профілактичну роботу з відпочиваючим населенням на річці, ефективну співпрацю з рибінспекцією, боротьбу з браконьєрством і незаконним виловом риби. Підрозділ при виконанні обов'язків, що стосуються охорони навколишнього середовища, буде діяти спільно з екологами, які відповідають за збереження території. Збереження обладнання пляжів і зон відпочинку - одне з таких завдань. Про це повідомив на своїй facebook-сторінці міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Підключення до патрулювання і операцій поліцейського вертольота і Спеціальних поліцейських сил КОРДу сьогодні публічно демонстрували на річці прем'єру і Журналістам під час навчань. Відпрацювали реакцію поліцейських підрозділів на захват терористами-зловмисниками прогулянкового катера. Злагодженим діям поліцейських на цих навчаннях задоволений! Молодці! І це головна новина - в новому підрозділі проведена перепідготовка поліцейських. Працюють, як і КОРДівці, відмінно ", - зазначив у пості міністр Аваков.

Додатково оснащені підрозділи поліції на воді з'являться, за словами політика, в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Черкаській, Одеській та Донецькій областях.

Нагадаємо, нещодавно ДПСУ та Нацполіція викрили міжнародний канал торгівлі людьми на Чернігівщині.