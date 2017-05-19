У Києві відбудеться благодійний концерт на підтримку народного артиста України, відомого диктора Олександра Сафонова

У малій залі Національного палацу мистецтв «Україна» 19 червня о 18.00 відбудеться благодійний концерт «Срібний князь блакитного екрану» на підтримку Народного артиста України, відомого диктора телебачення та радіо Олександра Сафонова.

Більш як сорок років Олександр Сафонов був обличчям та голосом телевізійних новин, вів урядові урочистості, концерти, пісенні конкурси, фестивалі. Його незабутній тембр був відомий мільйонам телеглядачів.

Внаслідок тяжкої недуги, Олександр Сафонов вже понад сім років прикутий до інвалідного візка і потребує допомоги небайдужих людей. Після всебічного обстеження і курсу реабілітації з’явилась реальна надія на одужання. Але для лікування потрібні чималі кошти, тому і було вирішено провести благодійний захід.

Учасниками дійства стануть артисти української естради, поети, колеги Олександра Сафонова. Серед яких - Іво Бобул, Оксана Білозір, Іван Попович, Павло Зібров, Оксана Пекун, Тамара Стратіенко, Тетяна Цимбал, Вадим Крищенко, Юрій Рибчинський, Андрій Демиденко, ВІА «Кобза», квартет «Гетьман» та ще багато відомих артистів. Квиток коштуватиме 100 гривень.

Всі охочі також можуть долучитися до акції і перерахувати кошти на лікування на благодійний рахунок Олександра Сергійовича Сафонова 5168 7573 1352 1439 (картка Приватбанка).

Запрошуємо всіх небайдужих прийти на концерт і своєю участю підтримати відомого диктора у його боротьбі за повноцінне життя.