20-21 травня 2017 року у Києві відбудеться ІІ Всеукраїнський вокальний конкурс «КВІНТА».

Подія відбудеться в Академії Сучасної Освіти А+ (вул. Регенераторна 4-В).

«КВІНТА» – це унікальний мистецький проект, який поєднує вокальний конкурс високого рівня та естрадне шоу.

Організаторами конкурсу є Благодійна Організація «Благодійній Фонд Обрії», ТОВ «АКАДЕМІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ» і Культурологічний центр Українського товариства охорони пам’яток історії та культури.

Назва конкурсу запускає асоціативний ланцюжок: музичний інтервал, «п’ятірка», квінта, яу квінтесенція, квінта – queen – королева, що в сукупності говорить про музику та поставлену високу планку професійності та естетичного смаку.

До участі в конкурсі запрошуються виконавці естрадної пісні віком від 5 років, які мають досвід концертних виступів та брали участь у музичних конкурсах та фестивалях.

У конкурсі 5 вікових категорій:

I (номінація «Дебют») – 5-7 років;

II – 8-10 років;

III – 11-13 років;

IV – 14-16 років;

V – 17 і більше років.

Конкурсанти виконують дві пісні: одна з яких обов’язково українською мовою та інша – визнаний світовий хіт. Учасники мають бути готовими, що судді можуть попросити їх заспівати a cappella.

Оцінку виступів здійснює журі шляхом відкритого голосування.

Члени журі конкурсу:

Галина Голубєва, Голова журі, викладач-методист вищої кваліфікаційної категорії Київської муніципальної Академії естрадного і циркового мистецтва. Викладач вокалу на телепроектах «Х-Фактор», «Україна має талант», «Суперзірка», «Службовий романс». Серед ії випусників безліч відомих зірок вітчизняного шоу-бізнесу;

Усеін Бекіров, композитор, аранжувальник, музичний продюсер. Засновик оригінальних джазових коллективів. Лауреат Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів;

Роман Полонський, співак, композитор, аранжувальник, учасник багатьох популярних телевізійних шоу;

Денис Христюк, фіналіст шоу «Танцують усі», хореограф-постановник студії «Квартал 95»,ТВ – проекту «Майданс», фіналіст шоу «Танцують усі». Хореограф балетів “E.V.A.” і “PERFORMANCE”;

Сергій Бакуменко, поет і композитор. багаторазовий володар нагород "Шлягер Року" і "Пісня Року", автор пісень популярних артистів естради.

«До складу журі конкурсу ми запросили визнаних метрів естради різних напрямів діяльності – викладача з вокалу, хореографа, аранжувальників, співаків, композиторів. Такий підхід забезпечує комплексну оцінку виступу конкурсантів та поділитися з ними професійним досвідом, який допоможе конкурсантам на шляху до успіху і розкриття їх творчого потенціалу» – розповіла творчий директор конкурсу Ксенія Кожевнікова.

Головні призи – авторська пісня від відомого композитора, записи на професійній студії, індивідуальні майстер-класи від членів зіркового журі та почесних гостей конкурсу!

Конкурс відбудеться за підтримки кольорового партнера компанії Caparol.

Подарунковий фонд для переможців сформовано за сприяння флористичного партнера компанії BOUQUET, restaurant & karaoke Amber, а також мережі хімчисток Unmomento (всі учасники конкурсу отримають сертифікати на чистку шкільної форми).

Спеціальний приз приготувала автор, композитор і співачка Анна Крос: авторська пісня та її запис відзначать переможця конкурсу.

Заявки приймаються до 18 травня 2017 р. за посиланням.

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